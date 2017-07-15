العمل تودع 398.1 مليون ريال للجمعيات الأهلية والتعاونية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع الدفعة الأولى من المنح المقررة في 2017، إلى الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية المعتمدة في الوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 398.1 مليون ريال.

وقال الدكتور سالم بن أحمد الديني وكيل وزارة التنمية إن جمعيات البر الخيرية قد حازت على نصيب الأسد من المنح، إذ حصلت على 103 ملايين ريال، بينما قدمت الوزارة 50 مليون ريال منحًا استثمارية لعدد من الجمعيات و10.95 مليون ريال منحًا للجمعيات التي تأسست عام 1437، واستلمت إعانة التأسيس (50 ألف ريال)، ومنحت الوزارة 10.5 مليون ريال لجمعيات التنمية الأسرية، و10 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية لقاء تدريب المقبلين على الزواج .

وأضاف الدكتور الديني، إلى أن الوزارة قدمت منحًا للجمعيات المتخصصة بمبلغ 84 مليون ريال، ومنحًا مختلفة المبالغ للجمعيات المتخصصة التي يتراوح عمرها بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال، كما منحت الجمعيات التعاونية 47 مليون ريال، و11.65 مليون ريال للجمعيات التي تأسست عام 1438 ولم تستلم إعانة التأسيس، في حين قدمت منحا بمبلغ إجمالي 66 مليون ريال للجان التنمية الاجتماعية.