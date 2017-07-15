العمل تودع 398.1 مليون ريال للجمعيات الأهلية والتعاونية - صحيفة صدى الالكترونية

العمل تودع 398.1 مليون ريال للجمعيات الأهلية والتعاونية
قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع الدفعة الأولى من المنح المقررة في 2017، إلى الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية المعتمدة في الوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 398.1 مليون ريال.
وقال الدكتور سالم بن أحمد الديني وكيل وزارة التنمية إن جمعيات البر الخيرية قد حازت على نصيب الأسد من المنح، إذ حصلت على 103 ملايين ريال، بينما قدمت الوزارة 50 مليون ريال منحًا استثمارية لعدد من الجمعيات و10.95 مليون ريال منحًا للجمعيات التي تأسست عام 1437، واستلمت إعانة التأسيس (50 ألف ريال)، ومنحت الوزارة 10.5 مليون ريال لجمعيات التنمية الأسرية، و10 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية لقاء تدريب المقبلين على الزواج .
وأضاف الدكتور الديني، إلى أن الوزارة قدمت منحًا للجمعيات المتخصصة بمبلغ 84 مليون ريال، ومنحًا مختلفة المبالغ للجمعيات المتخصصة التي يتراوح عمرها بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال، كما منحت الجمعيات التعاونية 47 مليون ريال، و11.65 مليون ريال للجمعيات التي تأسست عام 1438 ولم تستلم إعانة التأسيس، في حين قدمت منحا بمبلغ إجمالي 66 مليون ريال للجان التنمية الاجتماعية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين
القرشي[ عدد التعليقات: 1712 ] نشر منذ 57 دقيقة
اتقوا الله في أنفسكم .
لماذا تمنح الجمعيات الخيرية كل هاذي المبالغ الضخمة وهي أصلآ تتلقى التبرعات من التجار ومن المواطنين
بعشرات الملايين ورغم تلك المبالغ التي تدخل في حسابات تلك الجمعيات إلا أنها لا تقوم بواجبها نحو الفقراء
والمساكين فكم من جمعية سقط كبار موظفيها في يد العدالة بسبب الفساد المالي والإداري الذي كانوا يمارسونه
مع الناس وكم من جمعية فضحت عبر مقاطع الفديو سوء تخزينها للمواد الغذائية والأثاث والأجهزة الكهربائية
إلخ إلخ إلخ ورغم كل هذا وذاك تعطى الجمعيات كل هذه الملايين !!!!!!!!!!!!!!!
يا معالي وزير العمل إتقي الله في الفقراء والمحتاجين والمرضى وكبار السن والمطلقات والأرامل والأيتام وذوي
الإحتياجات الخاصة المسجلين في الضمان الذين يعانون أشد المعاناة من أجل الحصول على حقوقهم الشهرية
أو السنوية كفاكم هدرآ لأموالهم التي أوجبها الله سبحانه وتعالى لهم فأدوا الأمانات إلى أهلها وليس لغير أهلها .
محمد السحيمي[ عدد التعليقات: 69 ] نشر منذ 57 دقيقة
اهم شي عسى المواطن المحتاج يستفيد منها لاتروح هباءً منثورا