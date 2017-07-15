بن دغر: ميليشا الانقلاب تبغي الحرب وتدمر اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال رئيس الحكومة اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن حكومته تبحث عن ” يمن متصالح مع محيطه العربي والخليجي على وجه الخصوص ” .

وأضاف ” بن دغر ” أن المليشيا الانقلابية ما تزال تفرض الحرب وترفض الانصياع لصوت العقل وداعي السلام.

وجدد اتهام إيران بمد الانقلابيين بالدعم لممارسة الإجرام في حق الوطن، وتدمير النسيج الاجتماعي فيه.

وطالب ” بن دغر ” الانقلابيين إلى العودة إلى رشدهم، والانصياع للحلول السلمية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها.

جاء ذلك خلال كلمة الحفل الفني والخطابي الذي نظمته وزارة الثقافة والسلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن.