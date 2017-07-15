إحالة 9 من نزيلات دار رعاية الفتيات بمكة إلى سجن النساء - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام عدداً من نزيلات دار رعاية الفتيات في مكة المكرمة بإثارة الشغب بالدار وتحطيم وتهشيم زجاج وإحداث أضرار ببعض محتويات الدار، بعد رفض إدارة الدار التجاوب مع مطالب تقدمن بها، وفقا لمصاد مطلعة.

وقالت المصادر إن شرطة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر وسجانات ومسؤولين من الشؤون الاجتماعية، تمكنت مساء أمس الجمعة، من إنهاء تجمع النزيلات والسيطرة على حالة الفوضى التي أحدثنها بالدار.

وأضافت أن الجهات الأمنية قامت بتهدئة الفتيات، وإحالة تسع منهن إلى سجن النساء بمكة، وتعهدت بفتح تحقيقات موسعة في الموضوع برمّته، ومحاسبة كل مقصر في عمله.