بالفيديو.. أحلام تستعرض يخت زوجها الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

ابوظبي(صدى):

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” فيديو تظهر فيه على أحد مرافئ اليخوت، حيث اشارت الى اليخت الجديد الذي اشتراه زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، قبل ان تشير الى يخوت أخرى، مؤكدة نيتها شراء يختها الخاص.

وقالت أحلام: ” انا قررت خلاص اشتري يخت، خلاص، بس يعني مبارك يشتري! ” .

وكانت النجمة الخليجية نشرت أخيراً فيديو آخر وهي تسافر على متن طائرة خاصة.