بالفيديو.. أحلام تستعرض يخت زوجها الجديد - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أحلام تستعرض يخت زوجها الجديد
نشرت الفنانة الإماراتية أحلام عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” فيديو تظهر فيه على أحد مرافئ اليخوت، حيث اشارت الى اليخت الجديد الذي اشتراه زوجها بطل الراليات مبارك الهاجري، قبل ان تشير الى يخوت أخرى، مؤكدة نيتها شراء يختها الخاص.
وقالت أحلام: ” انا قررت خلاص اشتري يخت، خلاص، بس يعني مبارك يشتري! ” .
وكانت النجمة الخليجية نشرت أخيراً فيديو آخر وهي تسافر على متن طائرة خاصة.
احلام انا قررت خلاص اشتري يخت . . . . . . . . . . العناية بالبشرة – الليزر – التجميل الجراحة التجميلية – طب الأمراض الجلدية . Skin care – laser – cosmetic plastic surgery – dermatology . @infinity2_clinic @infinity2_clinic @infinity2_clinic . 66259060📞 . انستقرام @infinity2_clinic @infinity2_clinic @infinity2_clinic . . . . . . .
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
تفوه على الخنزير وزوجته
فهد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يصلحهم ويسعدهم دنيا واخره
[email protected]@قآآآآهرهم[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 26 دقيقة
ول علييييييها شفطت خده شففففط😘
كله علشان اليخت
لو ادري كان عطيتك واحد من الي عندي
😂😂😂😂😂