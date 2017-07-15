نابي كايتا يهدد محمد صلاح بانتزاع لقب الأغلى في تاريخ ليفربول - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

يقدم نادي ليفربول الإنجليزي 65 مليون إسترليني لضم نابي كايتا، لاعب لايبزيج الألماني، بعدما رفض العرض الأول المقدر بمبلغ 57 مليون إسترليني.

وبحسب صحيفة ” ليفربول إيكو ” ، فإن يورجن كلوب، مدرب الريدز، لديه أمل كبير بإتمام الصفقة والتعاقد مع كايتا.

وكان لاعب المنتخب الوطني، محمد صلاح، صاحب لقب أغلى لاعب في تاريخ ليفربول بمبلغ 35.7 مليون إسترليني خلال الصيف الجاري بعد الانضمام من روما الإيطالي.

وسجل محمد صلاح أول هدف بقميص ليفربول بالأمس، الجمعة، أمام ويجان في لقاء ودي.