39 مؤسسة ومنظمة إخوانية في بريطانيا تمولها قطر - صحيفة صدى الالكترونية

أبوظبي(صدى):

كشف الكاتب والإعلامي الإماراتي ” ضرار بالهول الفلاسي ” حقائق مهمة وخطيرة عن شبكة المؤسسات الإخوانية في بريطانيا، وأن هناك أكثر من 39 مؤسسة ومنظمة ما بين إعلامية وحقوقية وغيرها تروج للفكر الإخواني في المملكة المتحدة، وتمول قطر غالبيتها العظمى.

وأوضح الفلاسي أن من بين هذه المؤسسات منظمة العفو الدولية (أمنستي) وهي منظمة دولية تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والتوعية بها، تأسست عام 1961 في لندن.

ومن المؤسسات أيضاً «مركز الإمارات لحقوق الإنسان» وهو منظمة إخوانية قام بتأسيسها «أنس التكريتي» عام 2012 وتقدم نفسها على أنها منظمة تدافع عن حقوق الإنسان في دول الخليج والعالم العربي، ولكنها لا تفعل شيئاً سوى تشويه سمعة دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر من خلال تقديم شهادات كاذبة عن أوضاع حقوق الإنسان في كل من مصر والسعودية والإمارات وفقاً لعكاظ .