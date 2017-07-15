هروب أفراد وضباط من دورات تنظمها ميليشيات الحوثي باليمن - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال مصدر بالحرس الجمهوري الموالي للمخلوع علي عبدالله صالح، أن هناك أكثر من 140 ضابطاً وفرداً هربوا من دورات تثقيفية تنظمها ميليشيات الحوثي .

وأوضح الضابط إن الميليشيات تحاول من خلال هذه الدورات فرض الولاء أولا لعبد الملك الحوثي، وأن أي اعتراض على ذلك يقابل بتوجيه الإهانات ووصف الضباط بالحيوانات والأنعام، وأنهم غير مؤهلين للرتب العسكرية التي يحملونها .

وأوضح كامل الخوداني القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أن الحوثيين الذين يتسمون بالجهل يريدون فرض فكرهم على القوات والجيش والمواطنين بالقوة، واصفا ما يقومون به بـ ” الاستعباد ” ، مضيفاً الكارثة أن هؤلاء يتحدثون عن الفكر والثقافة ومستوياتهم متهالكة .