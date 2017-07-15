 مصدر بـ " الفيصلي " ينفي تعاقد النادي مع " ميدو جابر " - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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مصدر بـ ” الفيصلي ” ينفي تعاقد النادي مع ” ميدو جابر “

مصدر بـ ” الفيصلي ” ينفي تعاقد النادي مع ” ميدو جابر “
ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر في نادي الفيصلي، عن عدم تعاقد النادي مع لاعب خط وسط نادي الاهلي المصري ” ميدو جابر ” ، كما تداول في وسائل الإعلام عن نية التعاقد معه.

وقال المصدر إن اللاعب خارج حسابات الفريق وأنه يتبقى للفريقين لاعبين اجنبيين فقط لإكمال عُقد اللاعبين الاجانب ، حيث سيتم التعاقد معهم بشكل رسمي خلال الاسبوع المقبل بعد أن تم الإتفاق المبدئي بينهما .

يشار إلى أن إدارة النادي قد اتمت في وقت سابق تعاقدها مع البرازيلي “ لويس جوستافو ” لثلاث مواسم والتجديد للبرازيلي الاخر ايقور روسي موسم اخر بعد المستويات المميزه التي قدمها الثنائي مع عنابي سدير في الموسم الماضي .

 


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