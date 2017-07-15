" مصارعة الزيت " للفوز بالحزام الذهبي بتركيا - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

بدأ نحو 2200 مصارع تركي منافساتهم في رياضة فريدة من نوعها تسمى “ مصارعة الزيت ” في إستاد بمدينة أدرنة بشمال غرب تركيا يوم الجمعة. ويتنافس المصارعون للفوز بالحزام الذهبي للمسابقة التي يعود تاريخها للقرن الرابع عشر.

وقال المنظمون إن عددًا قياسيًا من المصارعين يشاركون في دورة (القيرق بينار) السنوية يرتدون فيها سراويل جلدية ويصبون على أنفسهم زيت الزيتون قبل الدخول في نزال على أرض عشبية.

ومن المشاركين المنافسين على جائزة الحزام الذهبي وقيمتها 50 ألف ليرة تركية (14 ألف دولار) أوميت كينالي (32 عامًا) وهو حارس من بودروم بجنوب غرب تركيا.

وقال كينالي “ كان جدي مصارع زيت وأود مواصلة تقليد عائلتي. المصارعة تجلب المرح ” .

ويتنافس 60 مصارعًا في مسابقات تأهيلية لدخول المرحلة النهائية يوم الأحد في النسخة رقم 656 من الدورة السنوية التي تستضيفها أدرنة التي تقع قرب الحدود مع اليونان وبلغاريا.

وكان عدد المتفرجين في إستاد سارايجي الذي يسع 25 ألف شخص قليلًا يوم الجمعة لكن يتوقع أن يغص بالمتفجرين في اليوم النهائي للمسابقة التي يصفها الموقع الرسمي لها بأنها أقدم رياضة مستمرة بالعالم حتى اليوم منذ إنطلاقها عام 1357.