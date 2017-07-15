في خمسة أشهر " أسمن رجل " في الصين يتخلص من 70 كجم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

نجح أسمن رجل في الصين هوانغ جيا شين البالغ من العمر 26 عاما فى التخلص من 70 كجم من وزنه خلال 5 أشهر ليصل وزنه حاليا إلى 198 كجم.

كان هوانغ وهو احد مواطنى مدينة ووهان يعانى من عدة امراض بسبب بدانته المفرطة حيث وصل وزنه الى 265 كجم وفى شهر فبراير الماضي تم نقله الى احد المستشفيات الحكومية فى مدينة تشنغدو عندما تعرض لنقص حاد في الأكسجين بعد توقف تنفسه بصورة خطيرة وبالمستشفى اجرى هوانغ عملية جراحية لمساعدته فى تخفيف الوزن فى شهر مايو الماضي.

وكان قد تم نشر صور لهوانغ باعتباره أسمن رجل فى الصين وذلك عندما تم نقله للمستشفي في حالة خطرة في شهر فبراير واليوم الجمعة نشرت مجموعة صور التقطت له امس بالمستشفى حيث ظهر اكثر عافية بعد انتهاءه من المرحلة الأولى من جراحة تخفيف الوزن والعلاج على مدار الأشهر الخمسة الماضية .

ووفقا للصحيفة فإن هوانغ سيتمكن من الخروج من المستشفى والعودة إلى حياته الطبيعية فى المجتمع قريبا.