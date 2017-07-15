 بالفيديو.. نحيب أحد حراس " الأقصى " أثناء رفع الآذان - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. نحيب أحد حراس ” الأقصى ” أثناء رفع الآذان

بالفيديو.. نحيب أحد حراس ” الأقصى ” أثناء رفع الآذان

بالفيديو.. نحيب أحد حراس ” الأقصى ” أثناء رفع الآذان
القدس(صدى):

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً لأحد حراس المسجد الاقصى، وهو يرفع الآذان بحرقة متأثراً وباكياً بعد إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد ومنع الآذان.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى، وحصار البلدة القديمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.


الوسوم:, , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 57 دقيقة

لعن الله من تاجر بقضية اقصانا
حتى صار الكل يجيش الجيوش يدعي تحرير القدس والفلسطينيين بايعين ارض وابناء المتعة يدعون محور المقاومة
لك الله يا اقصى

[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 53 دقيقة

امين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *