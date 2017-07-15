بالفيديو.. نحيب أحد حراس " الأقصى " أثناء رفع الآذان - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثراً لأحد حراس المسجد الاقصى، وهو يرفع الآذان بحرقة متأثراً وباكياً بعد إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد ومنع الآذان.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق المسجد الأقصى، وحصار البلدة القديمة من القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.