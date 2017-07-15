 اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

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اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمدينة

اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمدينة
نايف السالم(صدى):

مازالت تبحث الجهات الأمنية بالمدينة المنورة عن فتاتين فُقدتا في ظروف غامضة، منذ يوم الخميس الماضي، بعد خروجهما من منزلهما في حي العزيزية صباحا بغرض التسوق.

وأوضح أحد الفتاتان أنهما خرجتا للبقالة، ولم تعودا إلى المنزل حتى الآن، ولم تتوافر أي معلومات عنهما،و تبلغ احداهما من العمر 14 عاماً، والأخرى ثماني سنوات وهي مصابة بالسكري.

وتابع أنهم تقدموا ببلاغ رسمي إلى شرطة العزيزية، فأصدرت تعميماً للجهات كافة للبحث عن الفتاتين .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرجعهم لأهلهم بالسلامه .

[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات

ربنا يكون باالعون ويرجعهم باالسلامه ..

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