اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

مازالت تبحث الجهات الأمنية بالمدينة المنورة عن فتاتين فُقدتا في ظروف غامضة، منذ يوم الخميس الماضي، بعد خروجهما من منزلهما في حي العزيزية صباحا بغرض التسوق.

وأوضح أحد الفتاتان أنهما خرجتا للبقالة، ولم تعودا إلى المنزل حتى الآن، ولم تتوافر أي معلومات عنهما،و تبلغ احداهما من العمر 14 عاماً، والأخرى ثماني سنوات وهي مصابة بالسكري.

وتابع أنهم تقدموا ببلاغ رسمي إلى شرطة العزيزية، فأصدرت تعميماً للجهات كافة للبحث عن الفتاتين .