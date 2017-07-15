اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمدينة - صحيفة صدى الالكترونية

اختفاء فتاتين في ظروف غامضة بالمدينة
مازالت تبحث الجهات الأمنية بالمدينة المنورة عن فتاتين فُقدتا في ظروف غامضة، منذ يوم الخميس الماضي، بعد خروجهما من منزلهما في حي العزيزية صباحا بغرض التسوق.
وأوضح أحد الفتاتان أنهما خرجتا للبقالة، ولم تعودا إلى المنزل حتى الآن، ولم تتوافر أي معلومات عنهما،و تبلغ احداهما من العمر 14 عاماً، والأخرى ثماني سنوات وهي مصابة بالسكري.
وتابع أنهم تقدموا ببلاغ رسمي إلى شرطة العزيزية، فأصدرت تعميماً للجهات كافة للبحث عن الفتاتين .
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 831 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرجعهم لأهلهم بالسلامه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
ربنا يكون باالعون ويرجعهم باالسلامه ..
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 55 دقيقة
يرجعون بسلامه يارب
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 32 دقيقة
أحب أوجه أجمل تحية لشرطة العزيزيةفالمدينة
بدون ذكر اسماء
هذي😘😘😘
وشدوا حيلكم والله يعينكم ويقويكم.