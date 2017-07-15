ضاحي خلفان: " الجزيرة " محطة ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

قال ضاحى خلفان، القائد العام السابق لشرطة دبي، إن قناة الجزيرة طوال العشرين عاما المنصرمة هاجمت القادة العرب وزرعت الفتن، مشيرا إلى أن الجزيرة محطة داعمة للإرهاب ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب.

وكتب ” خلفان ” على حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم السبت : ” في بداية الأمر تبرأت قطر من الجزيرة وقالت لا علاقة لها بهذه القناة.. بانت الحقيقة.. لماذا كذبت قطر.

وأضاف: برنامج بلا حدود لماذا لا يسأل حمد العود عن قصة نجاح انقلابه على الوالد والمولود.. هل لأن برنامج بلا حدود يقدمه احمد منصور الفار الموجود في جزيرة اليهود؟.

وتساءل القائد العام السابق لشرطة دبى: لماذا تدرب قناة الجزيرة تنظيم الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة ..هل قطر تخون العهود.. لماذا سكتت لفترة من الزمن قناة الجزيرة عن المرحوم معمر القذافي حينما دفع لها رشوة عشرين مليون ريال.

وتابع: الجزيرة محطة داعمة للإرهاب ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب.