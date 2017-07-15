ضاحي خلفان: " الجزيرة " محطة ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب - صحيفة صدى الالكترونية

ضاحي خلفان: ” الجزيرة ” محطة ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب
قال ضاحى خلفان، القائد العام السابق لشرطة دبي، إن قناة الجزيرة طوال العشرين عاما المنصرمة هاجمت القادة العرب وزرعت الفتن، مشيرا إلى أن الجزيرة محطة داعمة للإرهاب ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب.
وكتب ” خلفان ” على حسابه بموقع التغريدات القصيرة تويتر، اليوم السبت : ” في بداية الأمر تبرأت قطر من الجزيرة وقالت لا علاقة لها بهذه القناة.. بانت الحقيقة.. لماذا كذبت قطر.
وأضاف: برنامج بلا حدود لماذا لا يسأل حمد العود عن قصة نجاح انقلابه على الوالد والمولود.. هل لأن برنامج بلا حدود يقدمه احمد منصور الفار الموجود في جزيرة اليهود؟.
وتساءل القائد العام السابق لشرطة دبى: لماذا تدرب قناة الجزيرة تنظيم الإخوان في دولة الإمارات العربية المتحدة ..هل قطر تخون العهود.. لماذا سكتت لفترة من الزمن قناة الجزيرة عن المرحوم معمر القذافي حينما دفع لها رشوة عشرين مليون ريال.
وتابع: الجزيرة محطة داعمة للإرهاب ناشرة للخراب تنتقد كل حاكم إلا الأرباب.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
قناة الجزيره لم تؤسس على التقوى ,,
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 3 ساعات
قناة يصل بها الحال الدعاية لحليب الحمير التركية يؤكد ما ذكره خلفان
نهيق هذه القناة لا ينطلي على مجتمعاتنا بما فيها اشقائنا القطرين
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 1 ساعة
ياهو قطر قطر قطر
ترون نويت اشيل عيال الحارة ونروح نحوسهم حوس
يعني مسجلين فيهم اثنين صفر والله لو تميموة حارس ليتمردغ مردغة
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
ياليت تتقفل