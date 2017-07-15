ترامب يوجه رسالة لقطر بخصوص القاعدة العسكرية على أراضيها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أننا أبلغناهم بضرورة التوقف عن تمويل الإرهاب.. لا يمكن أن تقوموا بذلك.

وفي حديث خاص، إلى قناة كريستيان برودكاستنغ نتورك ، قال ترامب إن الإرهاب وحش، ولا بد من الاستمرار في تجويع هذا الوحش.

وفي إشارة إلى القاعدة العسكرية في قطر، قال ترامب إن علاقتنا جيدة مع قطر، ولكن لو اضطررنا إلى ترك القاعدة هناك، سترحب عشرات الدول ببناء قاعدة .

وتحدث ترامب عن زيارته للمملكة في نهاية مايو الماضي ومشاركته في القمة الأميركية العربية الإسلامية، وأوضح أن المملكة احتضنت قمة عظيمة، وكان أهم محاور النقاش هو الأموال الطائلة التي تنفق لتمويل الإرهاب.

وذكر الرئيس الأميركي أن دول الخليج والدول العربية والإسلامية تبذل جهوداً في مكافحة الإرهاب، وأثق بأنهم سينجحون .

من جهة أخرى، قال البيت الأبيض إن ترامب تحدث هاتفياً أمس، مع الملك سلمان، حيث بحثا الجهود الرامية لحل الأزمة بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وجاء الاتصال الهاتفي عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى المنطقة.