الحوثيون يستخدمون إستراتيجية زرع الألغام في الأماكن السكنية - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

زرعت الميليشيا الانقلابية نحو 16 ألف لغم أرضي حول مدينة مأرب قبل انسحابها، وتعتبرها الميليشيا ” إستراتيجية انتقامية ” لقتل النازحين والمهجرين العائدين إلى منازلهم.

من جانبه قال العقيد صالح طريق، رئيس شعبة الهندسة العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة : الفريق الهندسي تمكّن من نزع 4500 لغم من منطقة المخدرة التي حررت قبل أسابيع، وتطهير مساحة لا تتجاوز خمسة كيلو مترات من المنطقة التي تتجاوز مساحتها 25 كلم.

وناشد العقيد ” طريق “؛ الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، بتقديم الدعم للفرق الهندسية في المنطقة لنزع الألغام والمتفجرات التي تفوق عملية نزعها قدرات وإمكانات الفرقة الهندسية؛ كون بعض الألغام والمتفجرات دُفنت بفعل سيول الأمطار؛ ما يهدد حياة المواطنين الذين بدأوا في العودة إلى منازلهم.