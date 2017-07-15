الاتحاد الآسيوي يغرم نواد رياضية خليجية - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غرامة ضد نادي العين الإماراتي قيمتها 3 آلاف دولار، لتأخير انطلاقة مباراة “ الزعيم ” وبونيودكور الأوزبكي في دور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وأوقفت لجنة الانضباط أيضاً مدرب الوحدة السابق أغيري 3 مباريات لتصرفاته العدائية، والبصق على جمهور بيروزي الإيراني في دوري أبطال آسيا.

كما غرمت الانضباط النادي الأهلي الإماراتي 7500 ألف دولار، لتأخير انطلاقة الشوط الثاني لمباراتي لوكومتيف والأهلي السعودي، وإلقاء الجمهور أشرطة ورقية.