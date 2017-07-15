تعرف على أغرب فندق في العالم - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يتمتع فندق ” Null Stern- نيل ستيرن ” ،بشعبية كبيرة وغقبال الكثيرون لزيارته ، حيث أنه يٌعد واحداً من أغرب الفنادق وأكثرها إثارة للدهشة في العالم، إذ أن ذلك الفندق، الذي يقع في سويسرا، يقدم خدماته في الهواء الطلق، وكما يتضح من الصور المرفقة، فإن الفندق ليس له جدران أو سقف، ولا يوجد به حمام.

وتتألف الغرفة في فندق ” نيل ستيرن ” من سرير مزدوج وطاولتين صغيرتين، بالإضافة إلى مصباحين كهربائيين، وتوجد على قمة جبل.

ويمكن أن يتم إلغاء الحجز في ذلك الفندق بدون سابق إنذار تبعاً لحالة الجو، وتبلغ تكلفة الإقامة في الفندق 191 جنيه إسترليني في الليلة الوحدة، وهو يتيح للنزلاء فرصة الاستمتاع بالطبيعة الساحرة والهدوء.

وتجدر الإشارة إلى أن أقرب حمام من الفندق هو عبارة عن حمام عام، يبعد عنه مسافة 10 دقائق سيراً على الأقدام.