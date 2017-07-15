قرقاش: أزمة قطر بعيدة كل البعد عن الحل السياسي - صحيفة صدى الالكترونية

قرقاش: أزمة قطر بعيدة كل البعد عن الحل السياسي
حذر أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، من أنه يمكن تمديد المواجهة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها الخليجيين في ظل أزمة قطع العلاقات مع الدوحة لدعمها وتمويلها الإرهاب.
وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر، إن الدول العربية تتجه نحو ” قطيعة طويلة ” وأن الأزمة ” بعيدة كل البعد عن الحل السياسي ” .
كان وزير الخارجية الأمريكى ” ريكس تيلرسون ” اجتمع بشكل منفصل مع مسئولين في المنطقة الأسبوع الماضي فى محاولة لايجاد حل للمأزق وحل الأزمة القطرية.
احمد عقاب الراشدي الدوسري[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 3 ساعات
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شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 ساعات
نريد فقط من الامارات قطع العلاقات مع ايران وسحب السفير
وقطع العلاقات بالكامل
هذا ان كان فعلا يتحججون بالارهاب
فايران منبع الارهاب
والحل ان تقوم بقطع العلاقات معها
واتحدى الامارات ان تفعل ذلك
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 3 ساعات
يمكن لو افتكو من تصريحاتك انت وخلفان كان قد رجعو للخليج بس تصريحاتكم دائما شينه
ممكن تقول لي متى بتقطعون علاقتكم مع ايران وتركيا
ترى تركيا اخواني وصديق لاسرائيل هو مثله مثل قطر ولا قلت فيهم شي
لا ويجيبون قوات في قطر يعني يستفزوننا ليه ماقلت شي على تركيا
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
ياحيا الله الفهد ,,
,, ياخوي من البارح وحنا نبارك لك باالوسام وجبنا من يزغرد ، وحفله على كيف كيفك فرحة فيك وانت غايب عن المشهد ..
,,, عسى ماشر ,,؟؟
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
مرحبابك وبكل من فرح لي
والله كان ودي مشاركتكم بس انا ما ادخل الا من الكمبيوتر
وانا اهديت لكم الواسام كلكم وانت اولهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابو محمد اهديت لكم الوسام في التعليق رقم 8000 في موضوع هذا
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماينوخذ عقبك ياالحبيب ,, انت تستاهل كل تكريم محترم لأنك محترم ,,
,, انت تستاهل هذا الوسام واكثر ، هذا مجهودك وتعليقاتك نظيفه رائعه بمعنى الكلمه ,,
,, الف مبروك اخوي وإلى مزيد من التوفيق في كافة شؤون حياتك من رب كريم ,, آمين ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير وهذا وسام منك يا ابو محمد الله يوفقك