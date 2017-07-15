قرقاش: أزمة قطر بعيدة كل البعد عن الحل السياسي - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

حذر أنور قرقاش، وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجية، من أنه يمكن تمديد المواجهة الدبلوماسية بين قطر وجيرانها الخليجيين في ظل أزمة قطع العلاقات مع الدوحة لدعمها وتمويلها الإرهاب.

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر، إن الدول العربية تتجه نحو ” قطيعة طويلة ” وأن الأزمة ” بعيدة كل البعد عن الحل السياسي ” .

كان وزير الخارجية الأمريكى ” ريكس تيلرسون ” اجتمع بشكل منفصل مع مسئولين في المنطقة الأسبوع الماضي فى محاولة لايجاد حل للمأزق وحل الأزمة القطرية.