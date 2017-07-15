الاهلي يفاوض البرازيلي ماوريسيو - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

تسعى ادارة النادي الأهلي من جديد لمفاوضاته مع نادي زينيت بطرسبرج الروسي من أجل الفوز بخدمات اللاعب البرازيلي ماوريسيو، محور الفريق ومنح ماوريسيو من جانبه موافقة مبدأية لنائب رئيس الأهلي وليد معاذ على فكرة الانتقال للفريق.

وكانت الصفقة في طريقها للفشل بسبب وكلاء اللاعبين لكن الأهلي قرر احياء المفاوضات مرة آخرى في الساعات الماضية.

ويأمل مسئولي النادي الأهلي في انضمام ماوريسيو إلى معسكر الفريق خلال اليومين المقبلة، في مدينة زالتسبورغ النمساوية.