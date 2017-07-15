الأمطار تُضاعف بهجة زوار مهرجان أبها للتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

أدخلت الأمطار التي شهدها مهرجان أبها للتسوق بمركز ابها الدولي للمعارض بجوار مطار ابها مساء أمس ، البهجة والسرور على نفوس الزوار، وضاعفت حبات المطر بهجة الزوار، وبثت الفرح في جنبات المعارض على أرض مهرجان ابها للتسوق .

كما بدت الفرحة العامرة على محيا الأطفال وصغار السن بسقوط الأمطار على أرض المهرجان ، وتم رصدهم أثناء لعبهم ولهوهم خلال سقوط الأمطار على ساحات المهرجان وقد بدت الفرحة والابتهاج على وجوههم .

ولم يمنع هطول الأمطار الغزيرة الجموع من التوافد إلى أرض المهرجان ، بل خلقت أجواء ربانية رائعة عاشها مهرجان التسوق ، مكوناً كرنفال فرح ، مع هطول زخات المطر الذي يعد عنوان للبهجة والسرور.

فيما واصل الزوار جولاتهم في أروقة المهرجان وأجنحته في أجواء مليئة بالفرح والسرور .

كما فضل عدد كبير من السياح والزوار المتواجدين على أرض المهرجان ،،توثيق هذه الأجواء عبر هواتفهم المحمولة ، وحساباتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعي .

في المقابل بذلت الجهات المعنية بالمهرجان ، جهوداً كبيرة للتعامل مع الحالة المطرية ، وتجنيب الزوار المخاطر المتوقعة في مثل هذه الحالات ، عبر مساعدة كبار السن والأسر والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ، حفاظاً على سلامتهم، إذ لم تسجل بحمد الله أي حوادث في محيط المهرجان ، وقد كان للكشافه دورا بارزا في هذه الاعمال كما وجه مدير المهرجان ابراهيم بن محمد الجار الله بفتح المسرح الداخلي وجميع المواقع والفعاليات المغلقه للزوار أثناء هطول الأمطار.