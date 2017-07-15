إعلان أسماء 27658 منتجاً سكنياً من " سكني " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن مجموع المنتجات السكنية والتمويلية التي شملتها الدفعة السادسة من حملة ” سكني ” .

واشتملت الدفعة الجديدة التي أعلن اليوم على 27658 منتجاً سكنياً وتمويلياً سيتم تسليمها وتخصيصها.

ويمكن الإطلاع على الأسماء عبر رابط موقع سكني : https://sakani.housing.sa

وتُعلَن المزيد من تفاصيل الدفعة السادسة من ” سكني ” بعد قليل في مؤتمر صحفي، يعقده الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، والمشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي.