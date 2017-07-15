تعليمات أمنية مشددة لشركات الطيران حول العالم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت إدارة أمن النقل الأمريكية يوم الجمعة إن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات إلى خطوط الطيران حول العالم في لتوضيح إجراءات أمن الطيران التي من المقرر بدء تنفيذها الأسبوع المقبل.

وأوضح جيمس جريجوري المتحدث باسم الإدارة التابعة لوزارة الأمن الداخلي أن هذا التحديث سيعزز أمن الطيران العالمي ويعد دليلا على التزامنا المشترك برفع كفاءة الأسس المعمول بها.

وقال مسؤول رفض ذكرأسمه إنه غير مسموح له بالتحدث لوسائل الإعلام في موضوعات أمنية حساسة.

كانت شركات خطوط جوية أوروبية تسعى من أجل تعديلات من أجل الوفاء بالمعايير الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو .

وتشمل المتطلبات الجديدة تعزيز فحص الركاب في المطارات الأجنبية وزيادة إجراءات الأمن المتبعة حول الطائرات ومناطق وجود الركاب وتوسيع الفحص باستخدام الكلاب.