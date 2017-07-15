اكشنها تحيي مسرح مهرجان حصن المنسك بلوحاتها الاستعراضية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

بالتعاون مع ادارة مهرجان حصن المنسك ومجموعة اكشنها الترفيهية والمسرحية ومجموعة فراشات أكشنها الإنشاديةبقيادة حمد اليامي وبحضور جماهيري وتفاعل من مرتادي مهرجان حصن المنسك قدم المنشد منصور القرني عدد من الأناشيد والشيلات التي حظيت بتفاعل الجمهور متغنياً بالوطن وأمجاده بمشاركة الأطفال والأسر ممن التفوا على المسرح

كما قدمت فراشات أكشنها الإنشادية لوحات استعراضية هادفة منوعة حظيت بالتفاعل من الأسر والأطفال من مرتادي مهرجان حصن المنسك بالاضافة للمسابقات الترفيهية والألعاب .

واوضح مشرف المسرح وقائد مجموعة أكشنها ” حمد اليامي ” إنه سيقدم على مسرح مهرجان حصن المنسك عروض المهرجين و مسابقات رياضية وثقافية وعروض أكل الثعابين و أكل النار والزجاج وعروض ألعاب الخفة والخدع البصرية

كما وعد جمهور ومرتادي مهرجان حصن المنسك بالتنويع وتقديم المميز خلال الأيام القادمة ووجه دعوة للزوار ومرتادي عاصمة السياحة العربية أبها للحضور والاستمتاع بما تقدمه المجموعة من فعاليات مختلفة وأفكار متجددة مؤكداً إهتمامه وحرصه على إرضاء ذائقة الحضور ليجمع بين المتعة والترفيه والفائدة. .