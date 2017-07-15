مقتل 16 مسلحًا بينهم أجانب في غارات جوية على طالبان وداعش بأفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابول(صدى):

قتل 16 مسلحًا، من بينهم أجانب في غارات جوية، استهدفت عناصر طالبان وتنظيم داعش بإقليم ننجارهار شرقي أفغانستان، طبقاً ما ذكرته وكالة ” خاما برس ” الافغانية للانباء اليوم السبت.

وذكرت الحكومة الاقليمية في بيان أن سبعة على الاقل من طالبان، من بينهم قائدهم خايستا خان، قتلوا وأصيب مسلح آخر في قصف بطائرة بدون طيار بمدينة باتي كوت بالاقليم أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن مركبة، تابعة للمسلحين، دمرت أيضاً، لكن لم يكن هناك أي خسائر في الأرواح بين المدنيين.

وفي بيان منفصل، ذكرت الحكومة الاقليمية أن تسعة على الأقل من داعش قتلوا وأصيب خمسة آخرون، خلال عمليات جوية وبرية في منطقة باشر آجام بالاقليم.

وأضافت الحكومة الاقليمية أن عدة أجانب، من بينهم مواطنون باكستانيون ومواطنون من أوزبكستان من بين هؤلاء القتلى.

وذكر المسؤولون المحليون أن المدنيين وأفراد الامن لم يتكبدوا أي خسائر بشرية، خلال العمليات.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان وداعش على التقرير حتى الان.

وتجدر الإشارة إلى أن القوات الأمريكية تشن ضربات جوية ضد مواقع طالبان وداعش فى إقليم ننجارهار، بما فى ذلك استخدام أكبر قنبلة تقليدية فى ترسانتها عرفت باسم ” أم القنابل ” في شهر إبريل (نيسان) الماضي.

ويذكر أن تنظيم داعش نشط في أفغانستان منذ عام 2015، وينتشر في 25 اقليماً من إقليم البلاد البالغ عددها 34إقليماً.