⁠⁠⁠السيارة الثانية بمهرجان أبها للتسوق تذهب لمواطنة - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

حالف الحظ السعيد بمهرجان أبها للتسوق في نسخته الـ ” ١٩ ” لهذا العام سيدة سعودية في العقد الرابع من العمر للفوز للسنة الثانية على التوالي بالسيارة الثانية بالمهرجان بعد أن فازت العام الماضي بإحدى السيارات التي يقدمها المهرجان لزواره كل أسبوع .

وفازت السيدة هدى بنت محمد القحطاني بالجائزة الكبرى المقدمة لهذا الأسبوع وهي عبارة عن سيارة من نوع صني نيسان موديل ٢٠١٧ م، مقدمة من إدارة المهرجان، حيث فازت القحطاني بالسيارة من بين آلاف المتسوقين المشاركين في السحوبات.

فيما شارك في السحب وقدم الجائزة الكبرى لهذا الأسبوع مدير المهرجان إبراهيم بن محمد الجار الله ، وبحضور وإشراف الغرفة التجارية بأبها ممثلة في الأستاذ يحي قويدر.

وشهد المهرجان حضوراً كبيراً ومميزاً كما أن إدارة المهرجان قد وزعت العديد من الهدايا المتنوعة ، واختتمت بإعلان اسم الفائزة بالسيارة، وسط حضور جماهيري هائل، وتصفيق حار لصاحبة الحظ السعيد .

بدوره أوضح مدير مهرجان أبها للتسوق إبراهيم بن محمد الجار الله أن المهرجان في نسخته الـ ” ١٩ ” ، حقق ولله الحمد ثقافة سياحية بيئية لمجتمع منطقة عسير بشكل عام ، وذلك من خلال تحقيقه الهدف الاساسي من وراء تنظيم الفعاليات والسحب على الجوائز، والذي بدوره ساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية في منطقة عسير بشكل عام ، ومدينة أبها بشكل خاص ، كونها تحتفل بلقب إختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام ٢٠١٧م .

وأضاف الجارالله أن مهرجان أبها للتسوق حقق المتعة والفائدة لكافة شرائح المجتمع، كما ساهم في جعل منطقة عسير وجهة سياحية أولى مميزة، مؤكداً أن المهرجان أصبح دوليا يستقطب الزوار والسياح من داخل وخارج الوطن العربي.

يذكر أن هذه السيارة واحدة من السيارات التي تقدمها إدارة مهرجان أبها للتسوق أسبوعيا طيلة فترة المهرجان ، إضافة إلى العديد من الجوائز القيمة التي يتم توزيعها بصفة مستمرة كل مساء على المسرح المكشوف بساحة المطاعم والمعارض.

