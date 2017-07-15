خبير: ٨٠ ٪ من حرائق المنشأت السكنية بالمملكة لاتخضع لاشراف حكومي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال العقيد متقاعد المهندس عبدالهادي بن سرحان القرني، الخبير والمستشار في مجال السلامة والوقاية من الحريق وتحليل المخاطر إن الخسائر التي تصيب الممتلكات من جراء الحرائق تشكل مصدر قلق دائم للمجتمع،

وأوضح القرني أن الحريق الذي وقع بمنطقة نجران مؤخرًا، وراح ضحيته (١١) عاملاً، وأُصيب (٧) عمال، أكثرهم بحالة خطرة، حادث مأساوي.

وأضاف: ولكن إذا رجعنا إلى وضع متطلبات السلامة والحماية من الحريق المطلوبة لحماية الأرواح والممتلكات سنجد أن المساكن المصنفة من فئة (أ) في لائحة متطلبات الوقاية والحماية من حريق المنشآت في الباب الثامن تتمثل في وحدات سكنية دائمة، مثل مباني السكن الاستثماري.

وأشار القرني إلى أن نسبة الحرائق تزيد عن 80 % من الحوادث تقع في هذه المباني كما أن تلك المساكن التي تمثل الجزء الأكبر من المنشآت لا يوجد عليها جهة إشرافية تتولى تطبيق معاير السلامة والحماية والوقاية من الحريق لانها فهي متروكة للملاك والمستأجرين والعابثين.