 قطر تتجاهل محاولة فرد بالأسرة الحاكمة قتل مواطن قطري بمساعدة الأتراك - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

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قطر تتجاهل محاولة فرد بالأسرة الحاكمة قتل مواطن قطري بمساعدة الأتراك

قطر تتجاهل محاولة فرد بالأسرة الحاكمة قتل مواطن قطري بمساعدة الأتراك
طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر حاول قتل مواطن قطرى بمساعدة القوات التركية.

وأكدت المعارضة فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى توتر ” محاولة اغتيال مواطن قطري أمام منزله من قبل أحد أفراد العائلة المالكة بمساعدة القوات التركية والحكومة تتجاهل القضية ” .

يذكر أنه منذ قدوم القوات التركية لقطر تزايدت حالات الاعتقالات والخطف والاغتيالات التي تطال المواطنين والمقيمين وسط تجاهل تام من الحكومة القطرية.


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