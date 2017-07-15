قطر تتجاهل محاولة فرد بالأسرة الحاكمة قتل مواطن قطري بمساعدة الأتراك - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

كشفت المعارضة القطرية أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر حاول قتل مواطن قطرى بمساعدة القوات التركية.

وأكدت المعارضة فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى توتر ” محاولة اغتيال مواطن قطري أمام منزله من قبل أحد أفراد العائلة المالكة بمساعدة القوات التركية والحكومة تتجاهل القضية ” .

يذكر أنه منذ قدوم القوات التركية لقطر تزايدت حالات الاعتقالات والخطف والاغتيالات التي تطال المواطنين والمقيمين وسط تجاهل تام من الحكومة القطرية.