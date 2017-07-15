قطر تتجاهل محاولة فرد بالأسرة الحاكمة قتل مواطن قطري بمساعدة الأتراك - صحيفة صدى الالكترونية

قطر تتجاهل محاولة فرد بالأسرة الحاكمة قتل مواطن قطري بمساعدة الأتراك
كشفت المعارضة القطرية أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر حاول قتل مواطن قطرى بمساعدة القوات التركية.
وأكدت المعارضة فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى توتر ” محاولة اغتيال مواطن قطري أمام منزله من قبل أحد أفراد العائلة المالكة بمساعدة القوات التركية والحكومة تتجاهل القضية ” .
يذكر أنه منذ قدوم القوات التركية لقطر تزايدت حالات الاعتقالات والخطف والاغتيالات التي تطال المواطنين والمقيمين وسط تجاهل تام من الحكومة القطرية.
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