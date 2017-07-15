فتاه تنتحر بسبب اختبارات عذرية مٌهينة عقب زواجها - صحيفة صدى الالكترونية

فتاه تنتحر بسبب اختبارات عذرية مٌهينة عقب زواجها
أقدمت راجابي خورشيد، 18 عاما، من طاجيكستان ، على قتل نفسها عن طريق شرب جرعة قاتلة من الخل، بعد 40 يوما على زواجها من زعفر بيروف، البالغ من العمر 24 عاما ، فيما اتهمت السلطات زوجها بدفعها للانتحار ، وسط ادعاءات أنه ضغط عليها لإجراء اختبار العذرية، ثم قرر الزواج بامرأة أخرى، بعد تشكيكه في نتائج الاختبار .
وعلى الرغم من اجتيازها لاختبار حكومي — مطلوب قبل الزواج — بما في ذلك اختبار العذرية، اعترف بيروف أنه أخذ عروسه لاختبارين آخرين، وكلاهما نجحت فيهما، إلا أنه لم يصدق.
وفي حديثها إلى إذاعة “أوروبا الحرة”، قالت أسرة خورشيد، إن ابنتهما قالت لهما على فراش الموت إنها شعرت بضغوط كبيرة لقبول مطالب بيروف بزوجة ثانية، و”لا يمكن أن تحتمل ذلك لفترة أطول”.
وقالت والدة خورشيد فازيلا ميرزويفا “إن ابنتي ضحية العنف ولم يكن لها أبدا صديق ولم تمارس الجنس مع أي شخص”.
ودافع بيروف عن نفسه، حيث قال “أعطتني زوجتي اعترافًا خطيًا بأنها تسمح لي بالحصول على زوجة ثانية لأنها لم تكن عذراء عندما تزوجنا”.
وقد يواجه بيروف عقوبة السجن لمدة ثمان سنوات، إذا ثبت أنه السبب وراء انتحار زوجته.
برق[ عدد التعليقات: 10187 ] نشر منذ 4 ساعات
ابك هذي احد يتزوج عليها ؟؟ او يختبرها في عذريتها ؟؟
على فكره سمعت انهم ناوين يطبقون عندنا اختبار العذريه عندنا هنا
ليكون الزامي للزواج من ضمن فحص الزواج وبيكون الاختبار للجبهتين
لان بعض البنات تشتغل على الجبهه الخلفيه وتترك الجبهه الاماميه محفوظة
ولا احد يقرب لها حتى تتزوج
اما الكشف اللي بيصير فسيكون للكل
يعني ماعاد فيه لعب من هون وهون كل شي مكشوف وخاضع
للفحص
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
ذنبها برقبته ,, والله اعلم ,,
abdul[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 3 ساعات
وكيف سيخضع الزوج لاختبارات العذرية؟ ام ان العفة مطلوبة من البنت فقط؟ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26) An-Noor. وعلي راي سرحان عبد البصير : عايزين نقلع نقلع كلنا بقا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولا قوة الا بالله
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 3 ساعات
خسيس
هذة تنكل بها وتبي تعرس عليها
تراك مش راجل انت يبيلك. فحص
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 3 ساعات
مريض نفسي
دور على اسمي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
خبر لا فائدة منه….إللي مايخاف الله ويستشعر رقابته في السر والعلن خاف منه لأنه بلا ضمير وتوقع منه أي شي واللي يعلقون على الخبر بسماحة ويلمزون البنات لايفرحون بذكوريتهم لأنه بلاويهم لو عدت على الناس ماتعدي على ربنا…..اتقوا الله واسألوه العافية والستر
روزا[ عدد التعليقات: 1289 ] نشر منذ 1 ساعة
حقير الله لايوفتزه
هذا بس كذا قاضبها ع العذريه علشان يخرشها وتوافق ع عرسه
هالسلوقي جعله الماحي والله
Nawal[ عدد التعليقات: 13423 ] نشر منذ 42 دقيقة
وش ذا التخلف الله لايبلانا
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 24 دقيقة
والله مزيوووووونه
ودك انهم عطوني أياها
وميحتاج اختبار🤗🤗🤗