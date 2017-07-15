بالفيديو.. زوجات " دواعش " يكشفن خبايا الزواج داخل التنظيم - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

كشفت مقابلات أجرتها وكالة “رابتلي” الروسية، مع زوجات سابقات لعناصر من تنظيم ” داعش ” ، عن تفاصيل حياتهن وزواجهن، وكذلك عن السبى والنكاح، فى حياة أعضاء التنظيم.

فقد كشفت إحدى النساء، وتدعى خديجة، عن طريقة تلقيها عرض زواج من ” أخ (فى التنظيم) مصاب “.

كما تحدثت زوجة داعشى آخر، وهى لبنانية، عن تبنى زوجها للفكر السلفى والتحاقه بالتنظيم، ثم اقتناعها والتحاقها به. وكشفت عن تجارة النساء والسبايا، وعن أسعارهن، التى تصل إلى 30 ألف دولار مقابل السبية الواحدة إذا كانت بكرا.