دولة خليجية جديدة تستقبل المدرعات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

مسقط(صدى):

تسلّمت سلطنة عمان أوّل مدرعة قتالية من طراز “ بارس ” من تركيا في تفعيل رسمي لاتفاق وصفقة عسكرية ضخمة بين مسقط وأنقرة.

وبموجب الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2015، ينتظر أن تتسلم مسقط 172 مدرعة من ذلك النوع، وفقًا لسي إن إن الأمريكية.

ويمتد الاتفاق حتى عام 2020، وينص على تسليم مدرعات من طراز “ بارس 3- 8×8 ″ و ” بارس 3- 6×6 ” متعددة المهام.

وتعدّ سلطنة عمان ثاني دولة تتسلّم عتادًا عسكريًّا تركيًّا بالخليج في غضون أسابيع قليلة بعد قطر.

وكانت تركيا دخلت على خط الأزمة القطرية باتفاق مشبوه مع الدوحة يقضي بإقامة قاعدة عسكرية تابعة لأنقرة هناك، سيقيم فيها ما قد يتجاوز 3 آلاف جندي تركي.

يذكرأن الاتفاق التركي العماني -وعلى عكس التدخل السياسي الأمني السافر لأنقرة في الأزمة الخليجية القطرية- إنما يدور في فلك الصفقات العسكرية.