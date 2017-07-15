دولة خليجية جديدة تستقبل المدرعات التركية - صحيفة صدى الالكترونية

دولة خليجية جديدة تستقبل المدرعات التركية
تسلّمت سلطنة عمان أوّل مدرعة قتالية من طراز “ بارس ” من تركيا في تفعيل رسمي لاتفاق وصفقة عسكرية ضخمة بين مسقط وأنقرة.
وبموجب الاتفاق الموقع بين البلدين في عام 2015، ينتظر أن تتسلم مسقط 172 مدرعة من ذلك النوع، وفقًا لسي إن إن الأمريكية.
ويمتد الاتفاق حتى عام 2020، وينص على تسليم مدرعات من طراز “ بارس 3- 8×8 ″ و ” بارس 3- 6×6 ” متعددة المهام.
وتعدّ سلطنة عمان ثاني دولة تتسلّم عتادًا عسكريًّا تركيًّا بالخليج في غضون أسابيع قليلة بعد قطر.
وكانت تركيا دخلت على خط الأزمة القطرية باتفاق مشبوه مع الدوحة يقضي بإقامة قاعدة عسكرية تابعة لأنقرة هناك، سيقيم فيها ما قد يتجاوز 3 آلاف جندي تركي.
يذكرأن الاتفاق التركي العماني -وعلى عكس التدخل السياسي الأمني السافر لأنقرة في الأزمة الخليجية القطرية- إنما يدور في فلك الصفقات العسكرية.
الجهني[ عدد التعليقات: 510 ] نشر منذ 4 ساعات
واللة غير يرجع الاستعمار التركي للجزيرة العربية وتشوفون
عبدالرحمن سعد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 4 ساعات
لعب في عقولهم اردوغان تمسكن لين تمكن.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
ويش المريب في الموضوع ؟
.. يشترون مايريدون ومن من يريدون ,, الموضوع لايهمنا بشيء ,,
,, لماذا لانصنع نحن ويشترون منا ؟
🇸🇦 مااااجد🇸🇦[ عدد التعليقات: 5515 ] نشر منذ 1 دقيقة
بداية نهاية اردوغان الاخونجي باذن الله