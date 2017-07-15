50 ألف عامل من كوريا الشمالية يعملون بأجور متدنية في روسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يرسل عشرات الآلاف من مواطنيه الفقراء إلى روسيا، من أجل توفير العملة الصعبة لنظامة .

وقالت قناة ” فوكس نيوز ” التلفزيونية الأميركية في تقرير لها، إن ” الديكتاتور الكوري الشمالي يعمل على شحن العبيد إلى روسيا لتدبير العملة الصعبة التي يحتاجها النظام الذي يعيش ضائقة مالية ” .

وأوضح تقرير صدر مؤخرا عن مركز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي يتخذ من سول مقرا له، إن حوالي 50 ألف عامل من كوريا الشمالية يعملون في وظائف بأجور منخفضة في روسيا. وأشار التقرير إلى أن هؤلاء العمال يجبرون سنويا على إرسال ما لا يقل عن 120 مليون دولار أميركي للنظام في بيونغيانغ، ويعتبرون ضحايا مسؤولين فاسدين.