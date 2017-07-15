غارات للتحالف على مواقع الحوثيين بمطار صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

أفادت مصادر يمنية محلية اليوم السبت بشن طائرات التحالف العربي غارات جوية عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قرب مطار صنعاء ومدرسة الحرس الجمهوري .

وأكدت المصادر، ” أن طائرات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومواقع أخرى قرب مطار صنعاء الدولي إضافة إلى مدرسة الحرس الجمهوري ” ، وأضافت أنه عقب الغارات شوهدت أدخنة كثيفة تتصاعد من محيط القاعدة الجوية قرب المطار وسط تحليق مستمر لطيران التحالف في سماء العاصمة.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت – أمس – بوصول تعزيزات عسكرية ضخمة دفعت بها قوات الجيش والتحالف إلى مواقع عسكرية شرق صنعاء ومدفعية يصل مداها إلى مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون قرب المطار.