غارات للتحالف على مواقع الحوثيين بمطار صنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

غارات للتحالف على مواقع الحوثيين بمطار صنعاء
أفادت مصادر يمنية محلية اليوم السبت بشن طائرات التحالف العربي غارات جوية عنيفة على مواقع ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح قرب مطار صنعاء ومدرسة الحرس الجمهوري .
وأكدت المصادر، ” أن طائرات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ومواقع أخرى قرب مطار صنعاء الدولي إضافة إلى مدرسة الحرس الجمهوري ” ، وأضافت أنه عقب الغارات شوهدت أدخنة كثيفة تتصاعد من محيط القاعدة الجوية قرب المطار وسط تحليق مستمر لطيران التحالف في سماء العاصمة.
وكانت مصادر عسكرية يمنية أفادت – أمس – بوصول تعزيزات عسكرية ضخمة دفعت بها قوات الجيش والتحالف إلى مواقع عسكرية شرق صنعاء ومدفعية يصل مداها إلى مواقع عسكرية يسيطر عليها الحوثيون قرب المطار.
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