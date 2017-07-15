وزير الإعلام السوداني يكشف الوجه القبيح لـ"الجزيرة" والأخيرة تغضب - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

كشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان الوجه القبيح للجزيرة بقوله إن قناة الجزيرة تسعى لإسقاط نظام الحكم في مصر وإثارة الفوضى بها ما دفع الأخير لتوجيه خطاب استياء لرئيس مجلس الوزراء السوداني بكري حسن صالح تعترض فيه على ماتضمنته تصريحات عثمان .

وكشف محللون أن ما ذكره وزير الإعلام السوداني جاء متوافقا مع موقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة رغم أن السودان اتخذت الحياد في الأزمة الخليجية.

وأضافوا أن قناة الجزيرة وبعد سقوط نظام الرئيس السابق محمد مرسي وجهت سهامها نحو النظام المصري وحكومة مصري ودعت لاستمرار المظاهرات وتحريض الشعب المصري بل وأنشأت قناة خاصة بمصر هدفها إثارة الفوضى واستمرارها في مصر .