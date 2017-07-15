خريجي الدبلومات يطالبون بإلغاء " الأبتس " - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

اشترطت وزارة الصحة اختبار ” الأبتس ” ، والذي تم إقراره كشرط لتخطي برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، مما يعد أزمة جديدة بين خريجي الدبلومات الصحية ووزارة الصحة ، وسط مطالبات بإلغائه والاعتماد على ما يتم دراسته خلال فترة الدورة.

وعبر عدد من الخريجين الملتحقين بالبرنامج عن بالغ أسفهم لوضع شرط كهذا لإكمال التدريب ” العملي ” من قبل وزارة الصحة، واصفين الأمر بـ ” التعجيز ” .

ويذكر أن وزارة الصحة قد اشترطت من خلال العقد المبرم بينها وبين المتدربين، الالتزام باختبار اللغة الإنجليزية قبل البدء في التطبيق العملي، حيث توقع الكثير بحسب ما ذكروا أنه سيكون من داخل منهج الدراسة النظيري، وليس اختبار ” الأبتس ” ، متسائلين: ما فائدة تغربنا عن أسرنا وتركنا لأعمالنا خلال الستة أشهر؟ .