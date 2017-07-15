مصادر يمنية تكشف مقتل " المهندس العسكري " للحوثيين - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قتل أمس الجمعة القيادي الحوثي أسامة المداني ، في غارة جوية للتحالف العربي، أثناء تسلله مع مجاميع مسلحة باتجاه الحدود مع المملكة.

وقالت مصادر يمنية إن ” المداني ” قُتل مع كل مرافقيه؛ جراء الضربة التي تلقوها خلال محاولة التسلل باتجاه الحدود السعودية، ويعدّ أحد القيادات الميدانية البارزة لدى الانقلابيين الحوثيين، وهو شقيق القيادي يوسف المداني الذي عيّنه الحوثيون حاكماً عسكرياً لمحافظة الحديدة.

ويعرف ” المداني ” بلقب ” المهندس العسكري ” في المليشيات الحوثية، وقد تلقى دعماً وتدريبات من إيران، ويعد خسارة كبيرة بالنسبة للمتمردين.