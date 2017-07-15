بالصور.. السيدتين الأولى لأمريكا وفرنسا وأيهما أكثر أناقة - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا إلى باريس، كانت الأنظار موجهة إلى سيدتي أميركا و فرنسا لمتابعة إطلالاتهما، وكان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال من كانت الأكثر أناقة؟

وأرادت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب لدى وصولها إلى باريس أن توجه تحيةً إلى الأناقة الفرنسية عبر ارتدائها تايور باللون الأحمر الفاتح حمل توقيع دار Dior التي تحتفل هذا العام بالعيد الـ70 على تأسيسها.

وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء أحمر، فيما رفعت شعرها على شكل شينيون، وغطّت عينيها بنظارات سوداء.