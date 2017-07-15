بالصور.. السيدتين الأولى لأمريكا وفرنسا وأيهما أكثر أناقة - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. السيدتين الأولى لأمريكا وفرنسا وأيهما أكثر أناقة
خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا إلى باريس، كانت الأنظار موجهة إلى سيدتي أميركا و فرنسا لمتابعة إطلالاتهما، وكان السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال من كانت الأكثر أناقة؟
وأرادت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب لدى وصولها إلى باريس أن توجه تحيةً إلى الأناقة الفرنسية عبر ارتدائها تايور باللون الأحمر الفاتح حمل توقيع دار Dior التي تحتفل هذا العام بالعيد الـ70 على تأسيسها.
وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء أحمر، فيما رفعت شعرها على شكل شينيون، وغطّت عينيها بنظارات سوداء.
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 5 ساعات
إي أناقه ياالله حسن الختام
عجايز👵👵
نصهن فالقبر😂😂😂😂
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13416 ] نشر منذ 4 ساعات
😆😆😆😆😆
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
قلة حياء وحلا في الثنتين ,,
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2905 ] نشر منذ 3 ساعات
زوجه ترمب اشوى ومو ذاك الزود😂😂😊
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالت على الربع كلهم
ابك ذولا حريم حكام انشهد انهم مايعرفون السنع
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 2 ساعتين
الثنتين🤔
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفت كيف الدبلوماسيهههة🤣🤣
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
مالت عليهم وعلى حريمهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما …تكرمون الفرنسي متزوج مدرسته يعني اكبر منه بكثير بس تعلق فيها المسكين
شكله كان يحب امه واجد وينقصه حنان الام
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 2 ساعتين
تدري ما أقدر أقول غير كذا🤣🤣
[ أغلب ] الحريم عدوها اللي يذمها حتى لو أنها أردى و أخس وحدة من جميع النواحي.
وايضًا أغلب الحريم تموت لو قارنتها بوحدة ثانية ولا مدحت وحدة عندها ياويلك وياسواد ليلك🌑
والله لو تاصلها سيرة وحدة يمدحونها الآخرين حرام ليولع قلبها وينشوي 🔥من الغيرة و الحسد
راح تشتغل ع [ تشويه سمعتها ] هذا أقل شئ ممكن تعمله🤔🤔
ولو هي قريبة منها بصلة قرابة ولا زمالة بتحاول [ تسحرها ] ولا تنال من [ عرضها ] الين تدمرها.
💞د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5269 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخي قدام لاتدخل حديقة الحيوانات وتقول حمار مدري حصان لابد أن تتذكر قوله جل شأنه:
{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ }
أصغر منه ، أكبر منه ، متساوين ف العمر ، متقاربين ف العمر ،، كل شئ بإرادة الله.
ومكتوب ف «اللوح»
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 1 ساعة
سبحانه
صدقتي اعوذبالله من الشيطان
ومنك نتعلم يا ديم موفقه خير