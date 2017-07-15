 ⁠⁠⁠⁠⁠" العمل " تؤكد على عقوبات رادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة - صحيفة صدى الالكترونية

  • السبت 15

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠” العمل ” تؤكد على عقوبات رادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة

⁠⁠⁠⁠⁠” العمل ” تؤكد على عقوبات رادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة
علي القحطاني(صدى):

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها ستتخذ إجراءات رادعة ضد إحدى المنشآت بعد تداول فيديو لحارس أمن سعودي أدعى بأنه طلب منه الاعتذار من موظف وافد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة أطلعت على ما ذكره حارس الأمن: ” تبي راتبك أعتذر للمصري ” وستتخذ الإجراءات الرادعة لأي مخالف أو متجاوز للأنظمة، وجار التحقق حيال ما ذكر.

الجدير بالذكر أن الوزارة لا تسمح لأي منشأة باستخدام أي مادة ذريعة لفصل السعوديين، وهي ماضية ببرامج التوطين، وسيتم قصر العمل في عدد من الأنشطة على السعوديين.


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