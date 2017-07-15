استقدام 3 ألاف عاملة منزلية من أثيوبيا للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

استقدام 3 ألاف عاملة منزلية من أثيوبيا للمملكة
قال مسؤول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة إن 3 آلاف عاملة منزلية جاهزة للاستقدام للمملكة عبر 180 مكتب عمالة منزلية، وذلك في حال اعتمادها من قبل وزارة العمل.
وأشار أنه إذا تم اعتماد هذه المكاتب وإدراجها على بوابة ” مساند ” بعد توقيعها عقوداً مع نظيراتها بالمملكة فإن الإجراءات اللازمة لوصول العاملات لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع حد أقصى.
وأضاف أن راتب العاملة المنزلية 800 ريال، وأن تكلفة عملية الاستقدام تراوح بين 7 -8 آلاف ريال. يذكر أن وزارة العمل وقعت مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية .
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 6 ساعات
ياعمي فكونا من الناس المجرمين ذول احنا ناقصين حبوش في الليل يبيعو مخدرات والصباح قتل وطعن
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههه ههههههههه
يامسرع ماتنسون🤗🤗🤗
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 5 ساعات
نساء الحبشة يجون بتأشيرات
وأزواجهم وحبايبهن يلحقونهم عن طريق البحر🚣🚣🚣🚣🚣🚣🚣🚣
وسواطير واطفال ونساء ضحايا
والافارقه ملء الشوارع ومحتلين الأشارات
حتى لابيرحلون اثيوبي
يرحل في ايرباص ولا اطلق طيارة
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 4 ساعات
اي والله نسو اوتناسو فضايح منفوحه
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 3 ساعات
وزارة العمل ووزارة الاسكان ليتكم تفعلون اكثر مما تتكلمون .. وعود عرقوب