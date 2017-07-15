 استقدام 3 ألاف عاملة منزلية من أثيوبيا للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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استقدام 3 ألاف عاملة منزلية من أثيوبيا للمملكة

استقدام 3 ألاف عاملة منزلية من أثيوبيا للمملكة
نايف السالم(صدى):

قال مسؤول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة إن 3 آلاف عاملة منزلية جاهزة للاستقدام للمملكة عبر 180 مكتب عمالة منزلية، وذلك في حال اعتمادها من قبل وزارة العمل.

وأشار أنه إذا تم اعتماد هذه المكاتب وإدراجها على بوابة ” مساند ” بعد توقيعها عقوداً مع نظيراتها بالمملكة فإن الإجراءات اللازمة لوصول العاملات لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع حد أقصى.

وأضاف أن راتب العاملة المنزلية 800 ريال، وأن تكلفة عملية الاستقدام تراوح بين 7 -8 آلاف ريال. يذكر أن وزارة العمل وقعت مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 6 ساعات

ياعمي فكونا من الناس المجرمين ذول احنا ناقصين حبوش في الليل يبيعو مخدرات والصباح قتل وطعن

[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 5 ساعات

نساء الحبشة يجون بتأشيرات
وأزواجهم وحبايبهن يلحقونهم عن طريق البحر🚣🚣🚣🚣🚣🚣🚣🚣
وسواطير واطفال ونساء ضحايا
والافارقه ملء الشوارع ومحتلين الأشارات
حتى لابيرحلون اثيوبي
يرحل في ايرباص ولا اطلق طيارة
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 4 ساعات

اي والله نسو اوتناسو فضايح منفوحه

[ عدد التعليقات: 719 ] نشر منذ 3 ساعات

وزارة العمل ووزارة الاسكان ليتكم تفعلون اكثر مما تتكلمون .. وعود عرقوب

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