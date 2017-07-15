استقدام 3 ألاف عاملة منزلية من أثيوبيا للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مسؤول بالقنصلية الإثيوبية العامة بجدة إن 3 آلاف عاملة منزلية جاهزة للاستقدام للمملكة عبر 180 مكتب عمالة منزلية، وذلك في حال اعتمادها من قبل وزارة العمل.

وأشار أنه إذا تم اعتماد هذه المكاتب وإدراجها على بوابة ” مساند ” بعد توقيعها عقوداً مع نظيراتها بالمملكة فإن الإجراءات اللازمة لوصول العاملات لن تستغرق أكثر من 4 أسابيع حد أقصى.

وأضاف أن راتب العاملة المنزلية 800 ريال، وأن تكلفة عملية الاستقدام تراوح بين 7 -8 آلاف ريال. يذكر أن وزارة العمل وقعت مؤخراً اتفاقية ثنائية مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية .