القوات المسلحة العراقية تنظم عرضاً عسكرياً ببغداد احتفالاً بالانتصار على داعش - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

نظمت القوات المسلحة العراقية في العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم السبت، استعراض عسكري حضره رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى، احتفالا بتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم ” داعش ” الإرهابي.

ونظم الاستعراض الذى حمل عنوان ” التحرير والنصر ” في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا والكائنة وسط العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، إن استعراض التحرير والنصر بدأ بحضور رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادى، وأنه شهد مشاركة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية فى وزارتى الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبى، وجمع كبير من عوائل الشهداء.

وكان ” العبادى ” أعلن، الإثنين الماضي، تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم ” داعش ” بالكامل.