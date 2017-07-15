أمريكا تستعد لتجهيز " جيش للفضاء " - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

صادق مجلس النواب الأمريكى، أمس، على تشكيل فرع جديد من الجيش أطلق عليه اسم ” كتيبة الفضاء ” ستكلف إدارة العمليات فى الفضاء.

وواجه الإجراء معارضة من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب التى لا ترى ضرورة لزيادة البيروقراطية العسكرية. ويتألف الجيش الأمريكى أساسا من أربعة فروع هى البر والبحر والجو ومشاة البحرية.

إلا أن مؤيدى مشروع القانون وقسما من النواب يرون أنه من الضرورى تشكيل فرع لحماية ومراقبة موجودات الجيش فى مجال الفضاء نظرا لاعتماده القوى على الأقمار الإصطناعية.

ويتضمن قانون الدفاع الوطنى الذى أقره مجلس النواب، الجمعة، تعديلا ينص على تشكيل ” كتيبة الفضاء ” من خلال نقل وظائف يشرف عليها سلاح الجو الأمريكى حاليا إلى قيادة منفصلة.

لكن من المستبعد أن يتم تشكيل هذا الفرع على الفور لأن نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع الوطنى لا تتضمن هذا الإجراء.