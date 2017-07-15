القبض على المتهمين في مقطع تبادل إطلاق النار بالرياض «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

القبض على المتهمين في مقطع تبادل إطلاق النار بالرياض «فيديو»
كشفت مصادر أمنية أن شرطة منطقة الرياض نجحت في القبض على متبادلي إطلاق النار، الذين تمّ تداول مقاطع فيديو لممارساتهم.
ونجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين بعد عملية متابعة وملاحقة امتدت إلى محافظات عدة، وتمّ القبض على جميع مَن ذُكرت ألقابهم في الفيديوهات المتداولة.
كان مقطع فيديو تم تداوله صباح اليوم أظهر قيام شُبان بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة على أحد المنازل غرب العاصمة الرياض، الليلة الماضية، وإطلاق نار على سيارة متوقفة أمام أحد المنازل بسبب خلاف بينهم.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3735 ] نشر منذ 4 ساعات
شفت المقطع وش هالجنون أطلقوا النار على البيت وكأنه ما فيه ارواح داخل البيت وبعد أطلقوا على سيارة راعي البيت وش هالهياط على بالهم ما فيه حكومة بتجيب رؤوسهم
امين[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 ساعات
ما عليكم كم يوم والشحاذين بيطلعوكم
سكروب الدخل😂
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29601 ] نشر منذ 3 ساعات
سينالون جزاءهم الرادع ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 155 ] نشر منذ 3 ساعات
الله من الهياط
وبكرة الحقوني علي دية خمسين مليون ببقصوني
قص الله ايديكم يامهايطية
لن أنحني أبداً مادام الله معي[ عدد التعليقات: 252 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتبعو نفس اسلوب خونة القطيف
ترويع الأمنين لابد من جعل عقابه عضة لمن تسول له نفسه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 2 ساعتين
مثل هذه التصرفات:-يجب 1-تغليض العقوبة،بسبب شناعة الفعل وترويع الأمنين وعدم إحترام الشرعية وسلطة البلد.
2-يجب عدم قبول الشفاعة أو مايسمى ((الجاهية)) في هؤلاءالمعتدين على حرمة الشارع والآمنين في منازلهم ومتاجرهم.
3-يجب التشهير بمن قام بهذ الفعل عبر وسائل التواصل الإجتماعي،لكي يرتدع كل من يحاول أن يقوم بهذا الفعل مستقبلا.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لاحول ولاقوة إلا بالله.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب تطبيق حد الحرابه عليهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 8077 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذولا محد له وجه يقوم ويتوسط لهم ولا يدفع عنهم الديه
الديه للقتل غير العمد ولا المفاجئ اللي مايمدي الواحد يتصرف فيه اما ذولا يطاردون يعني مع سبق الاصرار والترصد
[email protected]@قآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 17356 ] نشر منذ 31 دقيقة
شفت المقاطع وصورهم بعد هم اثنين
وراعين.