القبض على المتهمين في مقطع تبادل إطلاق النار بالرياض «فيديو» - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

كشفت مصادر أمنية أن شرطة منطقة الرياض نجحت في القبض على متبادلي إطلاق النار، الذين تمّ تداول مقاطع فيديو لممارساتهم.

ونجحت القوات الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين بعد عملية متابعة وملاحقة امتدت إلى محافظات عدة، وتمّ القبض على جميع مَن ذُكرت ألقابهم في الفيديوهات المتداولة.

كان مقطع فيديو تم تداوله صباح اليوم أظهر قيام شُبان بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة على أحد المنازل غرب العاصمة الرياض، الليلة الماضية، وإطلاق نار على سيارة متوقفة أمام أحد المنازل بسبب خلاف بينهم.

