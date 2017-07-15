جامعة الباحة تصدر ثلاثة إصدارات علمية عن بيئة المنطقة - صحيفة صدى الالكترونية

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدرت جامعة الباحة ممثّلة بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وبتمويل منها ثلاثة إصدارات علميّة تتصل بخدمة البيئة في الباحة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد بن صالح الرقيب أنّ تلك الإصدارات العلمية تسعى لخدمة بيئة منطقة الباحة من خلال أدوات علمية رصينة، مشيراً إلى أنّ الإصدار الأول جاء بعنوان ” الحشرات الطبية والزراعية بمنطقة الباحة ” ، حيث تضمّن رصداً لكافة الحشرات الزراعية والطبية في منطقة الباحة وتوصيفها توصيفا علميّاً، إلى جانب رصد العديد من أنواع الحشرات الجديدة التي لم تكن معروفة سابقاً على المستوى الإقليمي والعالمي، أما الإصدار الثاني فجاء تحت عنوان ” استخدام مواد التبادل الأيوني الطبيعية للتخلص من العناصر الملوثة للمياه في منطقة الباحة ” ، في حين حمل الإصدار الثالث عنوان ” دراسة على مجتمع الديدان الطفيلية في قطعان المواشي والأغنام والماعز في منطقة الباحة ” .

ودعا الدكتور الرقيب مّن يرغب في الحصول على تلك الإصدارات مخاطبة عمادة شؤون المكتبات بالجامعة لتزويدهم بها.