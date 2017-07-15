الملك سلمان يهنئ ترمب بالانتصار على " داعش " في الموصل - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه فيه بما تحقق من انتصار سريع على تنظيم داعش الإرهابي في الموصل، مثمنًا دور الولايات المتحدة الأمريكية في قيادتها التحالف الدولي لمحاربة هذا التنظيم، والقضاء عليه، ومنوهًا – حفظه الله – بما تحقق من إنجازات كبيرة في محاربة الإرهاب في وقت وجيز منذ توليه مهام منصبه في البيت الأبيض.

وأشار – حفظه الله – إلى أن السعودية تؤكد مجددًا وقوفها بإمكانياتها كافة لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه للقضاء عليه.

وقد أبدى الرئيس الأمريكي تقديره لموقف خادم الحرمين الشريفين ولدور السعودية في مكافحة الإرهاب، وجهودها الحثيثة في هذا المجال، متمنيًا أن يسهم هذا الانتصار في دحر قوى الشر وداعميها في المنطقة.