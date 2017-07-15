بالصور.. " السلعوة " خرافة لايخاف الأطفال في القديم أصبحت واقع - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

حالة من الذعر انتابت أهالي قرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية في مصر، من ظهور حيوان مفترس يشبه الكلب ولكن طبعه طبع ذئب ، يقال انه نتاج ذئب وكلبة ، ويسمى ” سلعوة ” .

وقد قام المواطنين بالشكاوى من هذا الحيوان الذي يظهر مساء كل ليلة ، وحتى الآن أصاب 15 شخص ، واصابته عبارة عن ” عضة ” لرقبة الشخص تؤدي إلى الموت ، إذا لم يتم إسعاف الحالة في أسرع وقت .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مركز الشرطة وقسم البيئة والطب البيطري للتعامل الفوري مع هذا الحيوان واتخاذ اللازم من أجل حماية حياة المواطنين .