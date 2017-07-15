بالصور.. " السلعوة " خرافة لايخاف الأطفال في القديم أصبحت واقع - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ” السلعوة ” خرافة لايخاف الأطفال في القديم أصبحت واقع
حالة من الذعر انتابت أهالي قرية ساقية أبو شعرة بمحافظة المنوفية في مصر، من ظهور حيوان مفترس يشبه الكلب ولكن طبعه طبع ذئب ، يقال انه نتاج ذئب وكلبة ، ويسمى ” سلعوة ” .
وقد قام المواطنين بالشكاوى من هذا الحيوان الذي يظهر مساء كل ليلة ، وحتى الآن أصاب 15 شخص ، واصابته عبارة عن ” عضة ” لرقبة الشخص تؤدي إلى الموت ، إذا لم يتم إسعاف الحالة في أسرع وقت .
وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مركز الشرطة وقسم البيئة والطب البيطري للتعامل الفوري مع هذا الحيوان واتخاذ اللازم من أجل حماية حياة المواطنين .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 49 دقيقة
يعني سبحان الله . . وبدون زعل !
اغلب المخلوقات المخيفه مؤنثه بالعاده . . . . سعلوه ، حيه ، عقربه ، لبؤه ، بومه
وعلى النقيض المخلوقات الطيبه مذكره . . . . عصفور ، ارنب ، كناري ، حمل، سنجاب
وقس على ذلك منسوبي الفن
فقارن مثلا بين ( محمدعبده ، عادل امام ، نزار قباني . . مع . . شمس ، ناديه الجندي ، نضال الاحمديه )