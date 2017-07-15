تفاصيل جريمة قتل شاب لـ4 أفراد من عائلته في بدر - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشفت مصادر عن تفاصيل جريمة قتل شاب لـ4 أفراد من أسرته بينهم والدته، أمس الجمعة، في مركز القاحة في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى إصابته باعتلالات نفسية.

وأضافت المصادر، أن الشاب قتل والدته وأخته واثنين من أطفالها عمر أحدهما 3 أعوام والآخر رضيع بطعنهم جميعاً بطعنات متفرقة في منطقتي الصدر والظهر مستخدماً سكيناً، موضحة أن المتهم حاول خداع الجهات الأمنية بمبادرته إلى الإبلاغ عن مقتل أفراد أسرته على يد مجهول، إلا أن تحقيقات الشرطة التي استمرت لساعات دفعته إلى الاعتراف بارتكابه الجريمة، مبينةً أن الجهات المعنية أحالته للسجن العام بالمدينة المنورة، كما نقلت الجثث الأربع لمستشفى الملك فهد لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ اللازم.

وأوضحت المصادر أن الشاب تخرج العام الماضي في الثانوية العامة بمجموع 98% إلا أن ذلك لم يؤهله لدخول الجامعة التي يرغبها ما تسبب في إصابته بمرض نفسي خلال الفترة الأخيرة.