تفاصيل جريمة قتل شاب لـ4 أفراد من عائلته في بدر - صحيفة صدى الالكترونية

تفاصيل جريمة قتل شاب لـ4 أفراد من عائلته في بدر
كشفت مصادر عن تفاصيل جريمة قتل شاب لـ4 أفراد من أسرته بينهم والدته، أمس الجمعة، في مركز القاحة في محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى إصابته باعتلالات نفسية.
وأضافت المصادر، أن الشاب قتل والدته وأخته واثنين من أطفالها عمر أحدهما 3 أعوام والآخر رضيع بطعنهم جميعاً بطعنات متفرقة في منطقتي الصدر والظهر مستخدماً سكيناً، موضحة أن المتهم حاول خداع الجهات الأمنية بمبادرته إلى الإبلاغ عن مقتل أفراد أسرته على يد مجهول، إلا أن تحقيقات الشرطة التي استمرت لساعات دفعته إلى الاعتراف بارتكابه الجريمة، مبينةً أن الجهات المعنية أحالته للسجن العام بالمدينة المنورة، كما نقلت الجثث الأربع لمستشفى الملك فهد لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ اللازم.
وأوضحت المصادر أن الشاب تخرج العام الماضي في الثانوية العامة بمجموع 98% إلا أن ذلك لم يؤهله لدخول الجامعة التي يرغبها ما تسبب في إصابته بمرض نفسي خلال الفترة الأخيرة.
القرشي[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
لا أظن بأن السبب هو عدم قبول هذا القاتل في أحد الجامعات ربما يكون هناك أسباب أخرى شجعت هذا
الشاب على إرتكاب جريمته والله أعلم .
يا أخوان أنتبهوا لفلذات أبنائكم وحاولوا إحتوائهم بحبكم ورعايتكم قبل أن تحتويهم وترعاهم أيادي الخسة والغدر .
القرشي[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا أخوان أنتبهوا لفلذات أكبادكم وحاولوا إحتوائهم بحبكم ورعايتكم قبل أن تحتويهم وترعاهم أيادي الخسة والغدر .
جرح الزمن[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولا قوة الابالله اللهم عافنا مما ابتليتهم به
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11355 ] نشر منذ 2 ساعتين
وأوضحت المصادر أن الشاب تخرج العام الماضي في الثانوية العامة بمجموع 98% إلا أن ذلك لم يؤهله لدخول الجامعة التي يرغبها ما تسبب في إصابته بمرض نفسي خلال الفترة الأخيرة.
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مجموع 98% ولم تقبله الجامعه !!!!!!!! يمكن الجامعه مقرها في المريخ وتطلب 120% كمعدل
انا متأكد ان الطاقم الاداري في الجامعه لم يحصلو على مجموع ما حصل عليه الطالب الذي تسببت الجامعه بتدمير حياته
مغرد[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين
hاكشفوا عليه الان فيه اسحار تخلى الواحد يقتل يفعله اذا له اعدا هو اهله ما يخافون الله
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 54 ] نشر منذ 2 ساعتين
من عوفي فليحمدلله
ونعوذبالله من قهر الرجال وانقلاب الحال