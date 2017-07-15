مسؤول مالي يؤكد تورط قطر في دعم الحركات الإرهابية في بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

مسؤول مالي يؤكد تورط قطر في دعم الحركات الإرهابية في بلاده
أكد الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد ورئيس المجلس الانتقالي لأزواد بلال آغ شريف، تورط دولة قطر في دعم الحركات الإرهابية في إقليم أزواد شمال مالي.
وأوضح بلال آغ شريف: «كانت لنا ملاحظات قوية على جهات محسوبة على دولة قطر لعلاقتها بتنظيمات إرهابية في منطقة أزواد بين عامي 2012 و2013 وذات أجندة بعيدة عن الأهداف السياسية والاجتماعية للشعب الأزوادي.»، مضيفا: «نقلنا توجسنا من هذا الدور الخطير لمسؤولين قطريين، لكن لم نلاحظ تفاعلا منهم»، وفقا لصحيفة الرياض.
وأضاف: «نحن نتطلع لآن أن تتجه دول الخليج إلى سكان إقليم أزواد مباشرة من خلال الاتصال المباشر بالحركات ذات المشروع السياسي والإنساني»، موضحا: «نرى أن المملكة هي المعنية بهذا النداء بالدرجة الأولى نظرا لمحوريتها العربية والإسلامية، ولفاعليتها القوية في مختلف القضايا الإقليمية والدولية».
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