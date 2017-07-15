مسؤول مالي يؤكد تورط قطر في دعم الحركات الإرهابية في بلاده - صحيفة صدى الالكترونية

باماكو(صدى):

أكد ‏الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد ورئيس المجلس الانتقالي لأزواد بلال آغ شريف، تورط دولة قطر في دعم الحركات الإرهابية في إقليم أزواد شمال مالي.

وأوضح بلال آغ شريف: «كانت لنا ملاحظات قوية على جهات محسوبة على دولة قطر لعلاقتها بتنظيمات إرهابية في منطقة أزواد بين عامي 2012 و2013 وذات أجندة بعيدة عن الأهداف السياسية والاجتماعية للشعب الأزوادي.»، مضيفا: «نقلنا توجسنا من هذا الدور الخطير لمسؤولين قطريين، لكن لم نلاحظ تفاعلا منهم»، وفقا لصحيفة الرياض.

وأضاف: «نحن نتطلع لآن أن تتجه دول الخليج إلى سكان إقليم أزواد مباشرة من خلال الاتصال المباشر بالحركات ذات المشروع السياسي والإنساني»، موضحا: «نرى أن المملكة هي المعنية بهذا النداء بالدرجة الأولى نظرا لمحوريتها العربية والإسلامية، ولفاعليتها القوية في مختلف القضايا الإقليمية والدولية».