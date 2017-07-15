بالصور.. مغامر سعودي يقود دراجته الهوائية لمسافة 1200 كم في تركيا - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تمكن المغامر السعودي ماجد الراضي، من قيادة دراجة هوائية لمسافة 1200 كم في 12 يوما، من مدينة طرابزون إلى إسطنبول في تركيا.

وأوضح الراضي، أن الهدف من الرحلة هو نقل رسائل ونصائح للسياح السعوديين والعرب، والتعريف بالمناطق السياحية في تركيا، إلى جانب خوض تجربة المغامرة، مشيرا إلى أن رحلته بدأت يوم 8 شوال الجاري، وقطع خلالها ما يعادل 100 كم يوميا، وأنها من أمتع الرحلات التي خاضها، لما فيها من تحديات؛ بسبب الأجواء الممطرة والمرتفعات الكثيرة التي صادفته، موضحا أنه اضطر أن يمشي على قدمه مسافة 5 كم بعد هطول الأمطار، حتى يتمكن من اللجوء إلى إحدى القرى، قبل غروب الشمس.