اندلاع حريق في برج من 36 طابقا بهونولولو وسقوط مصابين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

اندلع حريق في برج سكني من 36 طابقا في هونولولو الأمريكية وأشارت وسائل إعلام إلى احتمال محاصرة بعض الأشخاص بينما يكافح رجال الإطفاء النيران.

وأفادت شبكة ” سكاي نيوز “، بأن صورا نشرها بعض المارة على الإنترنت أظهرت دخانا أسود كثيفا يخرج من برج ماركو بولو وألسنة اللهب تشتعل في عدة طوابق.

ونقلت صحيفة ” هونولولو ستار أدفرتيزر ” عن مسؤولي مكافحة الحرائق قولهم إن المسعفين يعالجون بعض المصابين في موقع الحريق، وأن رجال الإطفاء يتعاملون مع تقارير عن وجود محاصرين داخل شققهم.