اندلاع حريق في برج من 36 طابقا بهونولولو وسقوط مصابين - صحيفة صدى الالكترونية

اندلاع حريق في برج من 36 طابقا بهونولولو وسقوط مصابين
اندلع حريق في برج سكني من 36 طابقا في هونولولو الأمريكية وأشارت وسائل إعلام إلى احتمال محاصرة بعض الأشخاص بينما يكافح رجال الإطفاء النيران.
وأفادت شبكة ” سكاي نيوز “، بأن صورا نشرها بعض المارة على الإنترنت أظهرت دخانا أسود كثيفا يخرج من برج ماركو بولو وألسنة اللهب تشتعل في عدة طوابق.
ونقلت صحيفة ” هونولولو ستار أدفرتيزر ” عن مسؤولي مكافحة الحرائق قولهم إن المسعفين يعالجون بعض المصابين في موقع الحريق، وأن رجال الإطفاء يتعاملون مع تقارير عن وجود محاصرين داخل شققهم.
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