 اندلاع حريق في برج من 36 طابقا بهونولولو وسقوط مصابين - صحيفة صدى الالكترونية

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اندلاع حريق في برج من 36 طابقا بهونولولو وسقوط مصابين

اندلاع حريق في برج من 36 طابقا بهونولولو وسقوط مصابين
واشنطن(صدى):

اندلع حريق في برج سكني من 36 طابقا في هونولولو الأمريكية وأشارت وسائل إعلام إلى احتمال محاصرة بعض الأشخاص بينما يكافح رجال الإطفاء النيران.
وأفادت شبكة ” سكاي نيوز “، بأن صورا نشرها بعض المارة على الإنترنت أظهرت دخانا أسود كثيفا يخرج من برج ماركو بولو وألسنة اللهب تشتعل في عدة طوابق.
ونقلت صحيفة ” هونولولو ستار أدفرتيزر ” عن مسؤولي مكافحة الحرائق قولهم إن المسعفين يعالجون بعض المصابين في موقع الحريق، وأن رجال الإطفاء يتعاملون مع تقارير عن وجود محاصرين داخل شققهم.


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