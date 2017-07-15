الداخلية المصرية تضبط شخصا على خلفية اعتداء الغردقة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، شخص تعدى على عدد من السائحين باستخدام سلاح أبيض ” سكين ” أثناء تواجدهم على شاطئ أحد فنادق مدينة الغردقة ما أسفر عن مقتل وإصابة سائحات من جنسيات مختلفة.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن التحريات المبدئية تفيد بأن ذلك الشخص كان قد تسلل لشاطئ الفندق عبر السباحة من خلال شاطئ عام مجاور وتمكن من الوصول لمكان تنفيذ الجريمة.

وأضافت أن السلطات تستجوب حاليا الشخص المذكور للوقوف على دوافعه وأبعاد الحادث وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية.