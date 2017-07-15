توقيف 22 مشتبها بهم بينهم عمانيا في قضية تتعلق بالإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشفت «نافذة تواصل» التابعة لوزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية أوقفت مشتبها به من الجنسية العمانية لأول مرة في قضية تتعلق بالإرهاب، حيث يجري حاليا استجوابه من قبل النيابة العامة.

وأوضحت الداخلية، أن الجهات الأمنية أوقفت 22 مشتبها به من خمس جنسيات مختلفة، بينهم شخص واحد من الجنسية العمانية.