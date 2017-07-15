توقيف 22 مشتبها بهم بينهم عمانيا في قضية تتعلق بالإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

توقيف 22 مشتبها بهم بينهم عمانيا في قضية تتعلق بالإرهاب
كشفت «نافذة تواصل» التابعة لوزارة الداخلية، أن الجهات الأمنية أوقفت مشتبها به من الجنسية العمانية لأول مرة في قضية تتعلق بالإرهاب، حيث يجري حاليا استجوابه من قبل النيابة العامة.
وأوضحت الداخلية، أن الجهات الأمنية أوقفت 22 مشتبها به من خمس جنسيات مختلفة، بينهم شخص واحد من الجنسية العمانية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 29561 ] نشر منذ 4 ساعات
نجزوهم بلا رحمه ولا شفقه ,, لا كثرهم الله ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 11355 ] نشر منذ 4 ساعات
غريبه من هم واحد من سلطنة عمان
المعروف عن العمانيون انهم شعب مسالم جدا